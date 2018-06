Barcelona en Bayern München dertig miljoen uit elkaar

Antoine Griezmann heeft besloten om bij Atlético Madrid te blijven. Het recente succes in de Europa League en het feit dat los Colchoneros de selectie willen versterken, hebben de Fransman overgehaald in de Spaanse hoofdstad te blijven. (ABC)

In de zoektocht naar een opvolger voor Zinédine Zidane hoeft Real Madrid niet aan te kloppen bij Massimiliano Allegri. De Italiaanse oefenmeester is geenszins van plan te vertrekken bij Juventus. (Tuttosport)

Er bestaat echter wel een fors verschil tussen vraag en aanbod, want de Catalanen willen vijftig miljoen euro betalen en Bayern München verlangt een transfersom van tachtig miljoen.

Diogo Dalot is in Engeland gearriveerd. De Portugese vleugelverdediger staat op het punt om FC Porto te verruilen voor Manchester United, dat aan zijn afkoopclausule van twintig miljoen euro voldoet. (Manchester Evening News)