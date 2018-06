De Boer en Stam zien succescoach tekenen bij PL-degradant

Graham Potter wordt de nieuwe manager van Swansea City. De club uit Wales, die afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League, meldt maandag dat de trainer van Östersunds FK de overstap naar the Swans gaat maken. Tussen beide clubs is een akkoord bereikt, maar het is onduidelijk hoeveel Swansea betaalt om de succescoach over te nemen.

Swansea, dat al een persoonlijk akkoord heeft met Potter, verwacht de 43-jarige Engelsman volgende week in Wales om de deal te beklinken. Potter werkte zeven jaar bij Östersunds en leidde de club van de vierde divisie naar het hoogste niveau van Zweden. Afgelopen seizoen maakte Östersunds indruk door onder meer Arsenal in Engeland te verslaan (1-2).

Ook Frank de Boer en Jaap Stam waren in beeld om het roer over te nemen bij Swansea na het vertrek van Carlos Carvalhal. De Boer heeft zelfs gesprekken gehad met Swansea, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op Potter. Bij Swansea treft de Engelsman vijf Nederlanders, namelijk Erwin Mulder, Mike van der Hoorn, Leroy Fer, Luciano Narsingh en Kenji Gorré.