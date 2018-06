‘Arsenal maakt grote kans op komst van bij Man United vertrekkende Belg’

Marouane Fellaini speelde de afgelopen vijf jaar voor Manchester United, maar de kans is groot dat er deze zomer een einde komt aan zijn periode op Old Trafford. De Belg, die beschikt over een aflopend contract, werd de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overstap naar clubs als Besiktas, Olympique Marseille, AS Monaco en AC Milan, al lijkt het er nu op dat hij ‘gewoon’ in de Premier League blijft.

The Times meldt maandag namelijk dat Arsenal er serieus over nadenkt om de dertigjarige middenvelder een contractvoorstel te doen. Aantredend trainer Unai Emery heeft naar verluidt al met Fellaini gesproken en de Rode Duivel zou zelf ook niet afwijzend staan tegenover een overstap naar het Emirates Stadium. De Engelse kwaliteitskrant stelt zelfs dat de kans dat Fellaini naar Arsenal gaat, groter is dan de kans dat hij bijtekent bij Manchester United.

José Mourinho heeft er de afgelopen maanden namelijk alles aan gedaan om zijn middenvelder te laten verlengen en liet meerdere keren weten graag ook volgend seizoen over hem te kunnen beschikken. Fellaini lijkt echter voor een overstap te kiezen om elders meer aan spelen toe te komen: “Vorig jaar ben ik naar de coach gestapt en heb ik gezegd dat ik een nieuw contract wilde. Ik heb daarna nog een tweede ontmoeting gehad, maar ik ga het ook geen tien keer vragen. Daarna werd ik weer belangrijk voor de ploeg... En een goeie speler kost minimaal 50 miljoen euro. De club weet dat het daar in de fout is gegaan”, liet hij vorige maand nog optekenen.