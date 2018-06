WK kan ADO tonnen opleveren: ‘Hierom is het ons ook te doen geweest’

Tyronne Ebuehi verruilt ADO Den Haag deze zomer voor Benfica en ondanks het transfervrije vertrek van de rechtsback houden de Hofstedelingen toch een aardig bedrag over aan de Nigeriaans international. Naast een opleidingsvergoeding van tweeënhalve ton die door de Portugese grootmacht moet worden overgemaakt, kan ADO ook een zak geld verwachten van de FIFA.

Ebuehi maakt namelijk deel uit van de definitieve selectie van Nigeria en voor elke dag dat de verdediger op het eindtoernooi actief is, ontvangen de Hagenaars 7.200 euro. Doordat deze vergoeding al twee weken voor de officiële start van het WK ingaat, kan het bedrag uiteindelijk in de tonnen lopen: “Dus hopelijk wint Nigeria het WK”, laat manager voetbalzaken Jeffrey van As weten aan Voetbal International.

“Hierom is het ons uiteindelijk ook te doen geweest. In de winter hadden we Ty al kunnen verkopen. We dachten: als we hem nou houden, kan dat ons naast de opleidingsvergoeding nog die WK-premie opleveren. Toen hij een tijdje geleden geblesseerd raakte waren we nog even bang dat hij het WK niet zou halen, dan was ons plannetje in duigen gevallen. Maar het is zo prima uitgepakt.”

Van As geeft aan dat het wel iets zegt dat een club als Benfica het aandurft om Ebuehi een vijfjarig contract voor te leggen en de voetbalbestuurder vindt het jammer dat een getalenteerde speler als de in Haarlem geboren rechtsback nu naar het buitenland gaat: “Ik vond hem afgelopen seizoen ook een van de betere rechtsbacks van Nederland, maar blijkbaar geloofden de topclubs uit de Eredivisie niet in hem. Wat mij betreft onterecht.”