Neres: ‘Het zou droom zijn die uitkomt, maar het moet geen obsessie worden’

David Neres heeft afgelopen seizoen bij Ajax een prima indruk achtergelaten. De aanvaller, die afgelopen voetbaljaargang veertien doelpunten en elf assists produceerde, is echter nog niet in beeld bij bondscoach Tite voor de nationale ploeg van Brazilië. De Ajacied zegt in gesprek met Lance! dat hij droomt over het representeren van zijn geboorteland.

"Ik ben er klaar voor als de mogelijkheid zich voordoet, maar ben er niet continu mee bezig. Mijn focus ligt op voetballen en het helpen van Ajax in alle competities. Als ik dat goed blijf doen, dan geloof ik dat ik opgeroepen kan worden”, aldus de 21-jarige Neres, die erkent dat het een droom is om deel uit te maken van de nationale ploeg van Brazilië.

“Maar het moet geen obsessie worden. Je moet je werk bij je club goed doen om op te vallen. Ik kan nu niks zeggen over mijn kansen, maar ik hoop wel dat ik die krijg. Het zou een droom zijn die uitkomt”, vervolgt de jongeling, die zegt goed opgevangen te zijn door Ajax en de spelers. De aanvaller geeft aan dat, mede door de taalbarrière, hij zich in het begin niet erg op zijn gemak voelde in Nederland.

De Braziliaan zegt dat een snel vertrek uit Amsterdam momenteel niet door zijn hoofd spookt: “Ik ben nu op vakantie en denk er niet erg over na. Ik heb het naar mijn zin bij Ajax.” De buitenspeler werd in januari 2017 voor ongeveer twaalf miljoen euro overgenomen van São Paulo. Neres ligt nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.