‘Rijkaard zei stellig: ‘Barcelona is geen grote club, zoals Real Madrid’’

Frank Rijkaard nam in 2003 de leiding bij Barcelona, maar de Nederlander had destijds niet het gevoel dat hij bij de elite van Europa aan de slag ging. Rijkaard was van mening dat Barcelona, dat toentertijd nog ‘slechts’ een keer de Champions League had gewonnen, qua status veel clubs voor zich moest dulden, zo onthult voormalig pupil Deco.

De Portugees vertelt in gesprek met het Braziliaanse ESPN dat de oud-trainer, die de eerste Champions League-winst in de 21ste eeuw voor Barcelona voor zijn rekening nam, een nieuwe weg wilde inslaan bij de Catalaanse toplub. “Er is een uitspraak van Rijkaard tegen Joan Laporta (toenmalig president, red.) die niet naar buiten is gekomen”, aldus Deco.

“Rijkaard zei stellig: ‘Barcelona is geen grote club, zoals Real Madrid.’ Hij was erg direct richting de president. Laporta reageerde: ‘Hoezo niet?’ Rijkaard: ‘Nee, de grote clubs zijn AC Milan, Real Madrid, Liverpool… Clubs die vijf keer de Europa Cup hebben gewonnen in plaats van een keer.’ En hij had een goed punt. Barcelona werd altijd beschouwd als een grote club, maar de geschiedenis liet dat niet zien.”

Deco geeft aan dat Barcelona in de loop der jaren een grote speler in het Europese voetbal is geworden: “Nu is het iets kleins om de competitie en de Copa del Rey te winnen, maar eerder was het winnen van de Copa iets heel groots. Barcelona heeft altijd al geweldige spelers gehad, maar vroeger was het onmogelijk om ook een geweldige ploeg te formeren.”