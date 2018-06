Man United begint transferzomer met aankoop van 59 miljoen

Frederico Rodrigues de Paula Santos, kortweg Fred, zet zijn loopbaan voort bij Manchester United, zo laten the Red Devils weten via de officiële kanalen. De middenvelder wordt voor naar verluidt 59 miljoen euro overgenomen van Shakhtar Donetsk en heeft zijn handtekening gezet onder een meerjarig contract op Old Trafford.

De overstap van Fred komt niet uit de lucht vallen, aangezien er zondag al geruchten gingen dat hij na de oefeninterland tussen Brazilië en Kroatië van Liverpool, waar het duel op Anfield werd afgewerkt, naar Manchester was gereisd om de laatste details af te ronden. De 25-jarige middenvelder werd maandagmiddag medisch gekeurd op Carrington en daarbij zijn geen problemen aan het licht gekomen.

Fred leek al eerder op weg naar de Premier League, maar vorig jaar was het Manchester City dat de meest concrete interesse in de controleur toonde. Josep Guardiola zag in de middenvelder destijds een ideale opvolger voor landgenoot Fernandinho, maar the Citizens waren in januari niet bereid om de 55 miljoen op tafel te leggen die Shakhtar verlangde en richten hun pijlen nu op Jorginho van Napoli.

Op Old Trafford moet Fred de positie van de gepensioneerde Michael Carrick in gaan vullen en samen met Nemanja Matic en Paul Pogba het middenrif van de ploeg van José Mourinho vormen. Zijn overstap kwam afgelopen weekend in een stroomversnelling nadat hijzelf en de Braziliaanse bondscoach Tite te kennen gaven een transfer graag voor het WK afgerond te zien. Fred reist als één van de 23 Goddelijke Kanaries af naar Rusland, al heeft hij over het algemeen gesproken geen basisplaats bij de Braziliaanse nationale ploeg.