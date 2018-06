Löw legt controversiële keuze uit: ‘Uiteindelijk heb ik voor hem gekozen’

Joachim Löw maakte maandag zijn definitieve WK-selectie bekend. De bondscoach van Duitsland ruimde een plekje in voor Manuel Neuer, die maandenlang kampte met blessureleed, terwijl de keuzeheer menig voetbalfan verraste door Leroy Sané te passeren. Löw legt tegenover verschillende Duitse media uit waarom hij de aanvaller van Manchester City niet meeneemt naar Rusland.

“Het was een hele lastige keuze tussen hem en Julian Brandt, maar uiteindelijk heb ik voor Brandt gekozen. Julian Draxler, Marco Reus en Thomas Müller stonden vast. Leroy is een gigantisch talent. Hij zal er in september weer bij zijn. Hij is nog niet 'gearriveerd' bij internationale wedstrijden”, aldus Löw, die benadrukt dat het weinig scheelde tussen Sané en de aanvaller van Bayer Leverkusen.

“Het was wikken en wegen. Als het een sprint van honderd meter was, zou het een fotofinish geweest zijn.” Ook Bernd Leno, Jonathan Tah en Nils Petersen zijn niet aanwezig op het WK. De vier afvallers zijn maandagochtend ingelicht over het besluit. “Er zijn makkelijkere dagen in het leven van een bondscoach”, vervolgt Löw, die de teleurstelling van de vier spelers volledig begrijpt.

“Dit zijn vier spelers die hun plek bij de voorselectie hebben verdiend door hun goede optredens. Ik heb met de vier gesproken en de teleurstelling was groot, zoals je kunt verwachten. Het is alsof ze al bij de check-in balie stonden voor de vlucht naar Moskou, maar dat ze op het laatste moment zijn tegengehouden”, besluit de bondscoach. Duitsland neemt het in de groepsfase op tegen Mexico, Zuid-Korea en Zweden.