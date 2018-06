Opponent van Messi verkast binnen Noord-Brabant: ‘Voor mij goed platform’

Richelor Sprangers speelt komend seizoen bij Helmond Sport, zo maakt de club uit de Jupiler League maandag bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller wordt gehuurd van NAC Breda. Na Diego Snepvangers en Bodi Brusselers is Sprangers de derde speler die vanuit Breda naar Helmond komt.

Bij NAC kwam Sprangers dit seizoen tot acht duels in de Eredivisie. De spits werd afgelopen oktober voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van zijn geboorteland Haïti. Daarna maakte hij vaker deel uit van de selectie van bondscoach Marc Collat. Onlangs nam Sprangers het nog op tegen Lionel Messi en consorten tijdens het verloren duel met Argentinië (4-0).

De aanvaller zegt op de site van Helmond blij te zijn: "Het is in de afgelopen twee seizoenen snel gegaan met mijn profcarrière. Om vervolgstappen te kunnen zetten is het belangrijk dat ik op reguliere basis wedstrijden speel. De Jupiler League wordt volgend seizoen een mooie competitie met heel veel goede ploegen. Voor mij een goed platform om te kunnen groeien."