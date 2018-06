‘Almere City zet hoog in en praat met Streppel over opvolging De Gier’

Jurgen Streppel is de voornaamste kandidaat om bij Almere City de naar NEC vertrokken Jack de Gier op te volgen, zo meldt Voetbal International. De 48-jarige oefenmeester vertrekt na twee seizoenen bij sc Heerenveen, waar zijn contract afliep. Almere City en Streppel zijn momenteel nog met elkaar in gesprek.

Almere City hoopt de gesprekken met Streppel spoedig af te kunnen ronden. In een eerder stadium kwam de oefenmeester er niet met sc Heerenveen uit in de onderhandelingen over een nieuw contract, waardoor beide partijen uit elkaar besloten te gaan. Streppel, die eerder voor Helmond Sport en Willem II werkte, wordt in Friesland opgevolgd door Jan Olde Riekerink.

Damiën Hertog moet de nieuwe assistent-trainer bij Almere City worden. Hij werkte tot vorige zomer in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar besloot met Mario Been mee te gaan naar APOEL Nicosia. Hun dienstverband op Cyprus bleef beperkt tot een aantal weken. Almere City moest op zoek naar een nieuwe trainersstaf, nadat De Gier weggehaald werd door NEC.

Guiting

Overigens werd maandag ook bekend dat Almere City Jens Guiting kwijtraakt aan FC Utrecht. De vijftienjarige verdediger sluit in de Domstad aan bij de Onder-17. “Jens is een talentvolle linksbenige centrale verdediger met een goede traptechniek. Hij is een echte leider, bezit een enorme winnaarsmentaliteit en heeft een goed spelinzicht. Een speler die past bij FC Utrecht, de scouting heeft hierin prima werk geleverd”, zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken, op de website van FC Utrecht.