Ajax reageert: ‘Geen reden om aansprakelijkheid van de club aan te nemen’

Ajax heeft via een statement gereageerd op de beslissing van de familie van Abelhak Nouri om naar de arbitragecommissie te stappen. De Amsterdammers benadrukken dat de volle verantwoordelijkheid zal worden genomen, indien vast komt te staan dat de club aansprakelijk is. Voorlopig is er geen reden om aan te nemen dat Ajax aansprakelijk is, zo stelt de club.

“Nadat alle beschikbaar gestelde informatie door Ajax is voorgelegd aan zijn externe juridische en medische adviseurs, zijn deze enkele maanden geleden tot de conclusie gekomen dat er op grond van die informatie geen reden is om aansprakelijkheid van de club aan te nemen”, stelt Ajax in het statement. “Sindsdien is geen nadere informatie ter beschikking gesteld. De adviseurs van de familie Nouri beoordelen het anders en dus wordt het voorgelegd aan de arbitragecommissie.”

“Ajax hecht er waarde aan te benadrukken vanzelfsprekend volle verantwoordelijkheid te zullen nemen, in geval vast mocht komen te staan dat de club aansprakelijk is”, vervolgt het communiqué van de Amsterdammers. “Ajax heeft regelmatig contact met de familie Nouri, met als doel om onder meer op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de huisvesting en bijbehorende zorg die Abdelhak nodig heeft. Over de voorstellen die over en weer zijn gedaan, konden de familie en de club het vooralsnog niet eens worden.”

De familie van Nouri eist een fikse schadevergoeding van Ajax. “Abdelhak zal nooit meer gewoon kunnen wonen en blijft altijd afhankelijk van zorg en therapie. Hij kan ook nooit meer werken”, zegt letselschadeadvocaat John Beer, die onderzoek deed naar het voorval, tegenover ANP. “Een schadevergoeding is terugkrijgen wat je door fouten van anderen verloren hebt. Het gaat hier om substantiële schade. En dan praten we niet alleen over tonnen.”