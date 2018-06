Zaakwaarnemer Younes verschaft duidelijkheid: ‘Zijn toekomst ligt daar’

Amin Younes is de afgelopen maanden het middelpunt van een transfersoap zonder weerga en de bij Ajax vertrekkende aanvaller heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. De vijfvoudig Duits international, die niet meegaat naar het WK, werd de afgelopen tijd in verband gebracht met clubs als VfL Wolfsburg, Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach, maar zijn toekomst lijkt toch echt in de Serie A te liggen.

Younes was in januari al dicht bij een overstap naar Italië, waar een transfer naar Napoli op het laatste moment niet doorging. In de afgelopen maanden werd er druk gespeculeerd over zijn toekomst en i Partenopei claimden dat de 24-jarige aanvaller al een contract had ondertekent in het Stadio San Paolo. Dit werd in eerste instantie door het kamp van Younes ontkend, maar zijn zaakwaarnemer Nicola Innocentin verschaft nu duidelijkheid tegenover Calciomercato.

Er werd namelijk onlangs gesproken van een eventuele huurdeal tussen Genoa en Napoli: “Ik kan uitsluiten dat Younes naar Genoa gaat. Ik heb nooit contact gehad met de club. Ik heb de kranten gelezen en daarna naar il Grifone gebeld om te zien of er interesse was, maar zij vertelden mij dat het anders zat. Amin is een speler van Napoli en zijn toekomst ligt daar.”

“Ik dacht eerlijk gezegd al dat het heel moeilijk voor Genoa zou zijn om met Napoli te onderhandelen, ik denk niet dat zij een speler kwijt willen raken, zelfs als het een huurdeal betreft”, sluit Innocentin af. Genoa is overigens niet de enige Italiaanse club die in de afgelopen week aan Younes werd gelinkt, aangezien ook Fiorentina geïnteresseerd zou zijn. De vleugelspits lijkt echter dus aan de slag te gaan bij Napoli.