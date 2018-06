Tapia met Peru naar WK; Salah ‘gewoon’ opgenomen in selectie Egypte

Peru, Egypte, Kroatië en Saudi-Arabië hebben hun definitieve WK-selectie bekendgemaakt. Feyenoorder Renato Tapia reist met het Zuid-Amerikaanse land af naar Rusland, terwijl ook ex-PSV’er Jefferson Farfán tot de selectie van Peru behoort. Mohamed Salah maakt ondanks zijn schouderblessure ‘gewoon’ deel uit van het Egyptische keurkorps.

Egypte

Salah raakte in de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1) geblesseerd aan zijn schouder en zou ongeveer drie tot vier weken uit de roulatie zijn. De vleugelaanvaller werkt nu aan zijn herstel en hoopt het eerste groepsduel, op 15 juni tegen Uruguay, te halen. Salah is als vanzelfsprekend ook de grootste blikvanger in de selectie van Egypte, waarin ook ex-Feyenoorder Sherif Ekramy is opgenomen. Verder springen de namen van Mohamed Elneny en Ahmed Hegazi in het oog.

Doel: Essam El Hadary (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly).

Verdediging: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (all Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Ali Gabr (Zamalek), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC).

Middenveld: Tarek Hamed, (Zamalek), Shikabala (Zamalek), Abdallah Said (Al Ahli), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (Al Ittihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Hassan (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos).

Aanvallers: Marwan Mohsen (Al Ahly), Mohamed Salah (Liverpool).

Peru

Zoals verwacht maakt Tapia deel uit van de selectie van Peru. Verder valt de naam van Paolo Guerrero op in het keurkorps van bondscoach Ricardo Gareca. De aanvaller werd in eerste instantie uitgesloten van deelname aan het WK omdat hij betrapt was op het gebruik van cocaïne. Na inmenging van het internationaal sporttribunaal CAS mag de aanvoerder van Peru alsnog deelnemen aan het toernooi in Rusland. Sergio Peña van Granada is tijdens de laatste schifting afgevallen.

Doel : Pedro Gallese (Veracruz), José Carvallo (UTC), Carlos Cáceda (Municipal).

Verdediging: Luis Advíncula (Lobos), Miguel Araujo (Alianza Lima), Aldo Corzo (Universitario), Nilson Loyola (Melgar), Christian Ramos (Veracruz), Alberto Rodríguez (Junior), Anderson Santamaría (Puebla), Miguel Trauco (Flamengo).

Middenveld: Pedro Aquino (Lobos), Wilmer Cartagena (Veracruz), Christian Cueva (São Paulo), Edison Flores (Aalborg BK), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes), Andy Polo (Portland Timbers), Renato Tapia (Feyenoord), Yoshimar Yotún (Orlando City).

Aanvallers: André Carrillo (Watford), Raúl Ruidíaz (Morelia), Jefferson Farfán (Lokomotiv), Paolo Guerrero (Flamengo).

Kroatië

Bij Kroatië moest er nog één speler afvallen. Matej Mitrovic van Club Brugge was de laatste die afviel uit de Kroatische selectie. Met namen als Sime Vrsaljko, Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic en Ivan Perisic bevat de WK-selectie van Kroatië een aantal in het oog springende namen. Met de definitieve selectie oefenen de Kroaten nog in Osijek tegen Senegal. Op 16 juni begint Kroatië aan het WK met een wedstrijd tegen Nigeria. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic neemt het verder in de groepsfase op tegen Argentinië en IJsland.

Doel: Danijel Subasic (AS Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Verdediging: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskou), Domagoj Vida (Besiktas), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Dejan Lovren (Liverpool), Ivan Strinic (Sampdoria), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg).

Middenveld: Luka Modric en Mateo Kovacic (beiden Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Internazionale), Filip Bradaric (NK Rijeka).

Aanval: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Internazionale), Nikola Kalinic (AC Milan), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt).

Saudi-Arabië

Juan Antonio Pizzi heeft voornamelijk spelers van de Saudische topclubs Al-Ahli en Al-Hilal geselecteerd. Slechts drie spelers in de WK-selectie van Saudi-Arabië spelen in Europa, al kwamen Fahad Al-Muwallad, Salem Al-Dawsar en Yahya Al-Shehri afgelopen halfjaar nauwelijks in actie in LaLiga. Met Osama, Omar en Motaz Hawsawi heeft Pizzi tevens drie broers in zijn selectie opgenomen Osama Hawsawi speelde in 2012 kort in Europa, maar wist geen potten te breken bij Anderlecht.

Doel: Mohammed Al-Owais, Yasser Al-Mosailem (Al-Ahli), Abdullah Al-Mayouf (Al-Hilal).

Verdediging: Mansoor Al-Harbi, Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik, Osama Hawsawi, Ali Al-Bulaihi, Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal).

Middenveld: Abdulmalek Al-Khaibri, Abdullah Otayf, Mohammed Kanno, Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Houssain Al-Mogahwi, Taisir Al-Jassim (Al-Ahli), Abdullah Al-Khaibari (Al Shabab).

Aanvallers: Salem Al-Dawsari (Villarreal), Hattan Bahebri (Al Shabab), Fahad Al-Muwallad (Levante), Yahya Al-Shehri (Leganés), Mohammed Al-Sahlawi (Al Nassr), Muhannad Assiri (Al-Ahli).