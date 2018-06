Twijfels bij gang naar arbitragecommissie in zaak-Nouri: ‘Hardcore kennis nodig’

De familie van Abdelhak Nouri maakte maandagochtend bekend naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. Men stelt dat er niet de juiste zorg is verleend nadat de middenvelder in elkaar zakte tijdens het oefenduel tussen Ajax en Werder Bremen, terwijl de Amsterdammers van mening zijn dat er ‘adequaat en toereikend’ gehandeld is. De zaak zou echter te complex kunnen zijn voor de arbitragecommissie van de KNVB, zo stelt Marjan Olfers.

“Voor zo'n zaak heb je echt hardcore kennis nodig van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag is of de commissieleden hiervoor de kennis en ervaring hebben”, zegt Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, tegenover de NOS. De arbitragecommissie is opgericht om geschillen rond het arbeidscontract snel te kunnen beslechten, bijvoorbeeld wanneer een speler naar een andere club wil vertrekken.

“Voor het aansprakelijkheidsrecht ga je normaal gesproken gewoon naar de rechter”, vervolgt Olfers. De arbitragecommissie bestaat uit een groep vrijwillige juristen. “De vraag is of je dit soort complexe zaken moet overlaten aan een groep arbeidsjuristen die weinig kennis in huis heeft van het aansprakelijkheidsrecht.” Het kan overigens ook voorkomen dat de arbitragecommissie zich onbevoegd verklaart, waardoor de zaak waarschijnlijk alsnog naar de rechter zal gaan.

“Als er sprake is van een conflict stap je naar de arbitragecommissie. De KNVB moet nu een aantal kundige arbiters aanstellen. Dan volgt er een zelfstandig onderzoek. Het oordeel is in principe bindend”, verklaart advocaat en woordvoerder van de familie Khalid Kasem in gesprek met AT5 de stap naar de arbitragecommissie. Hij stelt dat men zo wil bereiken dat Ajax de aansprakelijkheid aanvaardt. “Het gaat over de rest van het leven van Abdelhak. En hij heeft lang gespeeld met andere jongens bij Ajax. Zij zien nu ook een club die geen verantwoordelijkheid neemt voor de gang van zaken. Dan lopen zij toch ook een risico?”