‘Real wil komst Liverpool- en Chelsea-doelwit nog voor WK afronden’

Alisson Becker is het afgelopen seizoen uitgegroeid tot een van de meest gewilde keepers op de Europese velden en de kans dat hij deze zomer bij AS Roma gaat vertrekken lijkt met de dag groter te worden. De Braziliaan heeft naar verluidt zelf al een keuze gemaakt over zijn toekomst en is bereid om de interesse van andere clubs naast zich neer te leggen als Real Madrid besluit actie te ondernemen.

UOL Esporte meldt maandag dat de Koninklijke in Alisson de beste kandidaat ziet om de concurrentie aan te gaan met Keylor Navas en nog voor het WK zaken wil doen met i Giallorossi. Een overstap van de 25-jarige doelman naar Spanje zou een lelijke streep door de rekening zijn voor Liverpool en Chelsea, aangezien de twee Engelse grootmachten meer dan gemiddelde interesse koesteren voor de sluitpost.

The Blues zijn op zoek naar een opvolger van de mogelijk vertrekkende Thibaut Courtois, hebben volgens Corriere dello Sport vorige week voor het eerst met vertegenwoordigers van Alisson gesproken en zouden maandag met een eerste bod in Rome willen aankloppen. Liverpool heeft daarnaast rond de op Anfield gespeelde interland tussen Brazilië en Kroatië eveneens met het kamp van de keeper om de tafel gezeten, maar het begint erop te lijken dat de twee Premier League-clubs te laat gaan komen.

UOL Esporte weet verder te melden dat Real en Roma vooralsnog tien miljoen euro uit elkaar zitten, aangezien de Champions League-houder een transfersom van zestig miljoen euro in gedachten heeft, terwijl de Romeinen zeventig miljoen willen incasseren. Liverpool, dat Loris Karius graag wil vervangen door een keeper van naam, wil vooralsnog niet verder gaan dan vijftig miljoen, terwijl het nog niet duidelijk is welk bedrag Chelsea in gedachten heeft.