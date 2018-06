‘Als club en als stad moeten we boven Heracles en PEC Zwolle kunnen komen’

Willem II begint het nieuwe seizoen met een begroting van elf miljoen euro, zo meldt het Brabants Dagblad. De Tilburgers hopen de kloof op financieel gebied met clubs als Heracles Almelo en PEC Zwolle binnen enkele jaren te dichten. Willem II denkt de negende of tiende begroting van de Eredivisie te kunnen krijgen.

Als voetballen op gras verplicht wordt in de Eredivisie, verwacht Willem II op financieel gebied een inhaalslag te kunnen maken. De Tilburgers voetballen niet op kunstgras, in tegenstelling tot clubs als PEC Zwolle en Heracles Almelo. “Een negende of tiende plek op de ranglijst van de eredivisie als het om de organisatie gaat, is een reële doelstelling voor de komende jaren. Als club en als stad moeten we boven Heracles en PEC Zwolle kunnen komen”, stelt algemeen directeur Berry van Gool.

“Dan speel je als het mee zit play-offs om Europees voetbal en eindig je als het een keer tegen zit veertiende. Maar dan zijn er geen degradatierisico’s meer”, vervolgt de algemeen directeur van Willem II. Na de nodige aanpassingen aan het stadion kan de begroting stijgen tot ongeveer veertien miljoen euro. “Stijging van de sponsorinkomsten, wedstrijdbaten, mediagelden en horecaopbrengsten moet ervoor zorgen dat Willem II een stabiele eredivisieclub wordt.”

Op dit moment zoekt Willem II nog wel naar een nieuwe hoofdsponsor. “Er zijn allerlei gesprekken. Maar de juiste match is nog niet gevonden”, verklaart Van Gool. Het vinden van een nieuwe sponsor heeft voor hem de hoogste prioriteit. “In het seizoen dat de laatste hoofdsponsor Tricorp zich aan Willem II verbond, begonnen we met shirts met een wit vlak aan de voorbereiding. Die mogelijkheid zit er ook nu weer in.”