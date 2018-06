Kompany maakt ondanks blessure deel uit van WK-selectie België

Roberto Martínez heeft de definitieve WK-selectie van België bekend gemaakt. Vincent Kompany maakt ondanks zijn liesblessure, die hij opliep in de oefeninterland tegen Portugal, deel uit van de ploeg van de Rode Duivels. Indien de verdediger van Manchester City niet fit genoeg blijkt, zal Laurent Ciman van Los Angeles FC zijn plaats in de selectie overnemen.

De 32-jarige Ciman maakt voorlopig nog deel uit van de Belgische selectie, maar zal afvallen als Kompany tijdig fit is. "Hij is de reservespeler. Maar hij maakt tot aan de beslissing volwaardig deel uit van de groep. Hij kan daar goed mee omgaan. Hij is op en top prof. Zijn ervaring is belangrijk", wordt Martínez op de persconferentie geciteerd door Het Nieuwsblad. "Als Vincent op 17 juni niet fit is, zal hij er niet bij zijn. Maar we moeten die periode gebruiken. We geven hem de tijd."

"We gaan voor Kompany de tijd nemen die we krijgen. Reglementair kan dat tot de dag voor onze eerste wedstrijd. Kompany presteert sterk in het trainingskamp. Zijn leiderschap is essentieel voor ons", vervolgt de keuzeheer van de Rode Duivels "We willen hem elke kans geven om erbij te zijn. Het is een WK, geen vriendschappelijke interland. Daarom nemen we deze uitzonderlijke beslissing. De scan gaat nog niet beslissend zijn. We hebben nog zeven à tien dagen nodig om te zien of hij klaar geraakt."

Matz Sels (Anderlecht), Christian Kabasele (Watford), Jordan Lukaku (Lazio) en Christian Benteke (Crystal Palace) behoren in ieder geval niet tot de WK-selectie van de Rode Duivels. Daarmee komen de afvallers niet volledig overeen met de namen die na 'matrasgate' de ronde deden. Volgens die berichten zouden Adnan Januzaj en Leander Dendoncker ook geen deel uitmaken van de Belgische selectie, maar zij hebben wel een uitnodiging ontvangen van Martínez.

België oefent komende week in Brussel nog tegen Egypte en Costa Rica, alvorens het WK op 18 juni wordt afgetrapt met een wedstrijd tegen Panama. De formatie van Martínez neemt het verder in de groepsfase op tegen Tunesië en Engeland.

Doel: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg).

Verdediging: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Vermaelen (Barcelona), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (LAFC).

Middenveld: Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembélé (Tottenham Hotspur), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Marouane Fellaini (Manchester United), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Youri Tielemans (AS Monaco), Leander Dendoncker (Anderlecht).

Aanval: Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Eden Hazard (Chelsea), Dries Mertens (Napoli), Romelu Lukaku (Manchester United), Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Adnan Januzaj (Real Sociedad).