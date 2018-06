Lozano behoort met drie voormalig Eredivisie-spelers tot WK-selectie Mexico

Hirving Lozano maakt deel uit van de definitieve WK-selectie van Mexico. Ook Héctor Moreno, Jesús Corona en Andrés Guardado, spelers met een verleden in de Eredivisie, hebben een plaats gekregen in de ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio. Met het definitieve keurkorps oefent Mexico komende zaterdag nog in het Brøndbystadion tegen Denemarken.

Voorafgaand aan het oefenduel met Schotland (1-0) had Osorio zijn selectie al teruggebracht tot 24 spelers. Jesús Molina (Monterrey), Jurgen Damm (Tigres) en Oswaldo Alanis (Club Deportivo Guadelajara) kregen zondag al te horen dat ze niet tot de WK-selectie zouden behoren. Nu is daar maandag nog Érick Gutiérrez van CF Pachuca bijgekomen. Het is overigens nog niet helemaal uitgesloten dat de middenvelder alsnog naar het WK gaat.

Guardado en Diego Reyes kampen namelijk met lichte blessures, waardoor het kan dat Osorio alsnog een beroep op Gutiérrez moet doen. Naast Javier Hernández, Miguel Layún, Héctor Herrera en de gebroeders Jonathan en Giovani Dos Santos is Rafael Márquez een naam die in het oog springt in de Mexicaanse selectie. De 39-jarige verdediger van Atlas Guadalajara staat voor zijn vijfde WK, nadat hij er eerder in 2002, 2006, 2010 en 2014 al bij was.

Mexico trapt het toernooi in Rusland op 17 juni af met een wedstrijd tegen de regerend wereldkampioen Duitsland. Verder nemen de Mexicanen het in de groepsfase op tegen Zuid-Korea en Zweden.

Doel: Guillermo Ochoa (Standard Luik), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul).

Verdediging: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Néstor Araujo (Santos Laguna), Diego Reyes (FC Porto), Héctor Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Álvarez (Club América), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla).

Middenveld: Rafa Márquez (Atlas), Héctor Herrera (FC Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andrés Guardado (Real Betis), Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy).

Aanval: Javier Hernández (West Ham United), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (FC Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV).