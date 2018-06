Waterreus haalt hard uit: ‘Ze gaan niets presteren op het WK, alweer niet’

België behoorde op het WK van 2014 en het EK van 2016 tot de outsiders voor het winnen van het eindtoernooi. Dat gaat ook op voor het WK in Rusland, maar Ronald Waterreus denkt dat de selectie van bondscoach Roberto Martinez snel thuis zal zijn. De oud-doelman verbaast zich over de incidenten voorafgaand aan het mondiale toernooi.

De keuze van Martinez om Radja Nainggolan thuis te laten kwam hem op bijzonder veel kritiek van de supporters te staan. De Belgische voetbalbond KBVB voelde zich zelfs genoodzaakt om hen via een persbericht op te roepen achter de ploeg te blijven staan. Enkele dagen geleden ontstond ‘de matrasgate’, met een hoofdrol voor Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Christian Kabasele en Adnan Januzaj.

De namen van de vijf spelers ontbraken op een stapel matrassen die klaar lag voor vertrek naar Rusland. Voor de overige 23 selectieleden van de Rode Duivels lag wel beddengoed klaar. “Echt, mensen. Over Oranje wordt vaak beweerd dat het altijd bonje is rondom een eindtoernooi, maar in vergelijking met de Belgen zijn wij natuurlijk koorknaapjes”, stelt Waterreus in zijn column voor de Limburger.

“Zet twee Belgen met elkaar in een hotelkamer en grote kans dat na een half uur het volledige interieur vernieuwd moet worden”, verzekert de voormalig doelman zelfs. “Ze vechten elkaar altijd de tent uit. Onbegrijpelijk. En bovenal zo zonde. In onder anderen Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Mousa Dembélé en Romelu Lukaku hebben ze zulke geweldige voetballers. Toch maken ze de verwachtingen nooit waar.”

Waterreus denkt dat het voor België onmogelijk zal zijn om goed te presteren in Rusland. “Er is nooit één gezamenlijke vijand. Iedereen lijkt een vijand van elkaar. Ik geef u nu alvast op een briefje dat dat vliegtuig weer heel snel terug is in Brussel. Dit België gaat niets presteren op het WK. Alwéér niet.”