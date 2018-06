De Mos ergert zich mateloos: ‘Hij kan geen drie wedstrijden aan’

Roberto Martínez maakt maandagochtend de definitieve WK-selectie van België bekend. Als het aan Aad de Mos ligt, maakt Vincent Kompany geen deel meer uit van de ploeg van de Rode Duivels die naar Rusland reist. De 32-jarige verdediger van Manchester City viel in de oefeninterland tegen Portugal (0-0) uit met een liesblessure.

“Hij kan geen drie wedstrijden aan. En het gaat niet meer over trainingen of veldbezettingen, wel over in welke staat hij iedere ochtend uit de lift komt gestapt”, zegt De Mos in gesprek met Het Nieuwsblad. “Dat irriteert mateloos, ook de andere spelers. Alleen durven ze dat niet zeggen. De Bruyne zei toch ook dat ze bij City al wedstrijden zonder hem hebben gewonnen? Ik word er moe van.”

“Ik heb hem eerder dit seizoen van het veld zien stappen bij Manchester City”, voegt Geert de Vlieger, voormalig doelman van Willem II en tegenwoordig analist, toe. Kompany kampte eerder dit seizoen al eens met een kuitblessure, waardoor hij de nodige wedstrijden van Manchester City moest missen. “Zijn blessures vragen tijd en aandacht. Twee weken aan de kant kan bij hem ook zeven, acht weken betekenen. Ik denk dat het dan weinig zin heeft om hem mee te nemen.”

Volgens Het Nieuwsblad wil Martínez Kompany koste wat het kost meenemen naar Rusland. Ook als de 77-voudig international niet in actie kan komen op het WK, wil de bondscoach hem in zijn selectie houden. De verdediger ondergaat maandag een scan en alleen als Kompany zelf zegt dat hij niet mee wil, zal hij naar verluidt geen deel uitmaken van de Belgische WK-selectie.