‘Bayern München en Barcelona doen zaken voor zeventien miljoen euro’

Bayern München richt zijn vizier op Lucas Digne, zo melden diverse Duitse media. De 24-jarige linkerverdediger slaagde er in de voorbije twee seizoenen niet in om een basisplaats bij Barcelona te veroveren en ontbreekt mede daardoor in de selectie van bondscoach Didier Deschamps voor het komende WK in Rusland.

Digne zou de gelederen van Barcelona voor een bedrag van zeventien miljoen euro mogen verlaten, zo klinkt het. Dat is ook het bedrag dat de Catalanen twee jaar geleden aan Paris Saint-Germain overmaakten. Sindsdien kwam Digne door de aanwezigheid van Spaans international maar tot 29 optredens in LaLiga.

Juan Bernat zal Bayern in de zomer waarschijnlijk verlaten en derhalve ziet de Duitse club zich genoodzaakt om een nieuwe linksback aan te trekken. Of Digne een overstap naar Beieren ziet zitten, is maar de vraag. Met David Alaba zou de Frans international opnieuw een sterke concurrent hebben en de Oostenrijks international lijkt ook komend seizoen in de Allianz Arena te zullen spelen.

Bayern is overigens niet de enige club met interesse in Digne, zo verzekeren de media in Duitsland. Ook Internazionale en Juventus hebben belangstelling getoond. Barcelona zou zelfs al met Juventus over een eventuele overgang hebben gesproken. Een maand geleden werd in de media gesproken over een transferbedrag van 25 miljoen euro.