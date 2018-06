Familie Nouri stapt naar arbitragecommissie KNVB

De familie van Abdelhak Nouri stapt naar de arbitragecommissie van de KNVB. De advocaat van de familie stelt dat Ajax voorlopig weigert om elke aansprakelijkheid op zich te nemen na de dramatische gebeurtenis met de middenvelder. Uit de beelden blijkt volgens de familie dat de reanimatie te laat op gang kwam en dat er niet de juiste zorg is verleend, terwijl Ajax vindt dat er 'adequaat en toereikend' gehandeld is.

Om die reden heeft de familie Ajax in januari al verantwoordelijk gesteld voor de dramatische gebeurtenis met Nouri, die in juli 2017 tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in elkaar zakte. De Amsterdammers weigeren om de verantwoordelijkheid op zich te nemen, waardoor de familie zich genoodzaakt ziet om naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. John Beer en Lucas Hogeling van Beer Advocaten hebben onderzoek gedaan naar de gang van zaken.

"Zij hebben overtuigend inzichtelijk gemaakt dat Abdelhak op 8 juli 2017 op het veld in Oostenrijk niet de juiste zorg verleend heeft gekregen", stelt de familie in een brief, die openbaar is gemaakt door advocatenkantoor De Vries en Kasem. "Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de collaps van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen."

De familie hoopte dat Ajax zijn verantwoordelijkheid zou nemen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. De Amsterdamse club stelt zelf dat de verleende zorg wel 'toereikend en adequaat' is geweest. "Dit maakt ieder verder overleg zinloos nu juist de erkenning van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het leed dat Abdelhak is aangedaan een uitdrukkelijke voorwaarde is voor de familie. In de ogen van de familie dient het aanspannen van de procedure bij de arbitragecommissie niet alleen de belangen van Abdelhak Nouri, maar is de gehele voetbalwereld - en met name spelers van Ajax - gebaat bij een duidelijke uitspraak over de gang van zaken."