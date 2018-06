‘Viertal lijkt al zeker van basisplaats bij Oranje in Nations League’

Jasper Cillessen, Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Ryan Babel lijken reeds zeker van een basisplaats in de Nations League, zo concludeert De Telegraaf. Volgens het dagblad kan het viertal hun ‘zekere’ basisplaats onder Ronald Koeman alleen nog verspelen als men er maandagavond tegen Italië een potje van maakt. Cillessen, Van Dijk, Wijnaldum en Babel moeten het geraamte van het nieuwe Oranje gaan vormen, zo klinkt het.

Koeman wilde daags voor het duel in Turijn niets bevestigen. “Dan moet ik voor deze wedstrijd al zaken benoemen die ik liever erna bespreek. Dus dat ga ik nu niet doen”, werd de bondscoach van het Nederlands elftal door het dagblad geciteerd. “Ja, na Italië wijs ik een eerste doelman aan. Maar dat hoeft pas in september.”

Ook Matthijs de Ligt en Memphis Depay lijken vrij zeker van een basisplaats op 9 september tegen Frankrijk (uit) in de Nations League, afhankelijk van vorm en blessureleed. De contouren van het Oranje ‘vanaf september’ zullen tegen Italië al zichtbaar zijn. “Het zal grotendeels dat team zijn dat de Nations League ingaat”, erkende Koeman. “Maar er zijn posities, waar nog concurrentie is.”

Koeman wil vanavond een fit en fris elftal binnen de lijnen opstellen, ook al kijken veel spelers uit naar vakantie. “Het is het einde van het seizoen en wat jongens kijken uit naar de vakantie. Dat is ook logisch, want er is een stukje vermoeidheid en dat zag je in de wedstrijd tegen Slowakije ook wel terug.” Hij verwacht een mooie wedstrijd tegen de ploeg van bondscoach Roberto Mancini. “Bij de Italianen vechten spelers voor hun plaats. En dat gebeurt bij Nederland ook. Dus wordt het absoluut geen zomeravondpotje.”