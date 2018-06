Keizer: ‘Een bevestiging dat ik het in anderhalf jaar bij Ajax goed heb gedaan’

Marcel Keizer zet zijn loopbaan voort in de Verenigde Arabische Emiraten. De ex-trainer van Ajax is de opvolger van Henk ten Cate bij Al-Jazira, zo werd zaterdag bekend. Keizer heeft voor twee jaar getekend bij de club uit Abu Dhabi. Hij erkent dat hij diverse aanbiedingen had, maar de uitstekende aanbieding van Al-Jazira kon hij niet laten liggen. “Geld alleen is nooit een drijfveer voor me. Maar ik wil niet ontkennen dat het ook een rol speelde.”

Keizer begon vorig seizoen als hoofdtrainer van Ajax, als opvolger van Peter Bosz. Maar de clubleiding was niet tevreden over de resultaten en in december werd Keizer ontslagen. “Ik moet zeggen dat ik niet had te klagen over een gebrek aan belangstelling en dat maakte de keuze voor Al-Jazira wel lastiger”, vertelt Keizer in gesprek met De Telegraaf. “Excelsior heeft zelf aangegeven met mij in gesprek te zijn geweest, maar de andere clubs én functies houd ik voor me. Ik wil anderen niet in de problemen brengen.”

Keizer denkt dat zijn verleden bij Ajax ermee te maken heeft dat hij goed in de markt lag. “Ja, dat denk ik wel. De vele interesse is voor mij een bevestiging dat ik het in de anderhalf jaar dat ik bij Jong en 1 voor Ajax heb mogen werken goed heb gedaan. En dat veel mensen dat op waarde hebben geschat.” Keizer voerde gesprekken met technisch directeur Jan Versleijen en enkele andere mensen binnen de club en daarnaast sprak hij ook met Ten Cate.

Keizer is niet bang dat hij op 49-jarige leeftijd uit beeld gaat raken. “Ik ben een voetbaldier, wil gewoon lekker trainen met en bouwen aan een goede groep. Die krijg ik bij Al-Jazira tot mijn beschikking. En wat als ik in Nederland iets uit beeld raak? Wat ik overigens niet verwacht. Dan ben ik misschien wel heel erg in beeld in het Midden-Oosten, want ik ben van plan het heel goed te doen.”