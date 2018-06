‘Vincent Janssen-scenario’ lonkt voor miljoenenaankoop Klaassen’

Davy Klaassen maakt mogelijk op huurbasis de overstap naar Besiktas, zo meldt Sky Sports. Volgens de Britse televisiezender heeft de Turkse club opnieuw belangstelling voor de middenvelder van Everton. De Oranje-international wordt in principe gezien als een tijdelijke versterking, afhankelijk van de financiële voorwaarden.

Klaassen, 25 jaar, maakte vorig jaar zomer voor 27 miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton. De aankoop van Ronald Koeman, die in oktober vorig jaar op straat werd gezet, kende een moeilijk eerste jaar op Goodison Park, vooral na het vertrek van zijn landgenoot. Hij kwam niet verder dan zeven optredens in de Premier League.

Ondanks zijn matige eerste contractjaar gaf Klaassen onlangs te kennen dat hij geen reden ziet om Everton te verlaten. “Over het algemeen heb ik het naar mijn zin gehad bij Everton”, zei Klaassen deze week. “Het is een geweldige club en de mensen zijn erg vriendelijk. Het is een ambitieuze club en ik geniet hier voor de volle honderd procent. Ik voel me thuis bij Everton en ik wil hier meer minuten gaan maken.”

Besiktas werd al enkele malen met Klaassen in verband gebracht en nu heeft de Turkse club, die afgelopen seizoen als vierde eindigde, opnieuw interesse. In Engeland wordt een eventuele overstap naar Istanbul gezien als ‘een Vincent Janssen-scenario’: de aanvaller kende ook een moeizaam eerste jaar in Engeland en ruilde Tottenham Hotspur tijdelijk in voor Fenerbahce. Klaassen sloeg overigens in januari een verhuurperiode aan het Italiaanse Napoli af.