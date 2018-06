Barcelona doet zaken met Ajax en haalt tweede Nederlandse speelster ooit

Lieke Martens krijgt bij Barcelona gezelschap van Stefanie van der Gragt, zo meldt De Telegraaf maandag. De centrale verdedigster van Ajax tekent volgens het dagblad een contract voor twee jaar bij de Spaanse topclub.

Voor Van der Gragt, 25 jaar, wordt het haar tweede buitenlandse avontuur, nadat ze in het seizoen 2016/17 voor Bayern München uitkwam. De verdedigster won afgelopen seizoen de dubbel met Ajax. Na het veroveren van de landstitel werd zaterdag ook de KNVB Beker gewonnen. In de finale tegen PSV (3-1) scoorde Van der Gragt.

Barcelona had Van der Gragt, die vorig jaar zomer het EK in eigen land won, al langer in het vizier. De Catalanen willen volgend seizoen dolgraag voor het eerst in de clubhistorie de Champions League winnen. De landstitel ging naar Atlético Madrid en de Champions League werd gewonnen door het Olympique Lyon van Shanice van der Sanden.

Barcelona won afgelopen zaterdag de Spaanse beker: in de verlenging werd met Atlético Madrid afgerekend. Van der Gragt wordt deze week gepresenteerd bij Barcelona, waar ze naast Martens de tweede Nederlandse speelster ooit wordt.