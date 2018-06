‘AS Roma wil snel handelen en Ziyech multimiljonair maken’

De toekomst van Hakim Ziyech ligt bij AS Roma. In navolging van media in Italië meldt De Telegraaf maandag dat de Romeinse club Ajax afgelopen weekeinde officieel heeft geïnformeerd dat men de middenvelder wil overnemen. De kans bestaat dat de Marokkaans international nog voor het WK in Rusland een transfer naar de nummer drie van de Serie A van vorig seizoen maakt.

Voor Ziyech ligt in Rome een vijfjarig en zeer lucratief contract klaar. Volgens het dagblad zal de transfer van de 25-jarige middenvelder ver boven het transferbedrag van Rick Karsdorp, die vorig jaar voor achttien miljoen euro van Feyenoord naar AS Roma ging, uitkomen. Verwacht wordt dat Ziyech voor bijna het drievoudige van zijn aankoopbedrag, elf miljoen euro in de zomer van 2006, naar het Stadio Olimpico zal gaan.

Het dagblad benadrukt dat Mino Raiola op geen enkele manier bij de deal betrokken is, ook al werd de voorbije weken gesuggereerd dat de Italiaanse Nederlander als tussenpersoon fungeerde. De vaste zaakwaarnemer van Ziyech, Mustapha Nakhli, bracht in het diepste geheim al weken geleden bezoeken aan de Italiaanse club, waar technisch directeur Monchi sinds vorig jaar zit. Ziyech heeft geen enkele overeenkomst of relatie met Raiola.

Nakhli onderhoudt sinds de transfer van Tom De Mul van Ajax naar Sevilla, waar Monchi destijds werkzaam was, een goede band met de Spanjaard. Ziyech, die de voorbije twee seizoenen goed was voor 19 treffers en 37 assists in het tenue van Ajax, vertrouwt al vanaf zijn zestiende jaar al zijn zaken toe aan Nakhli, die op zijn beurt met niemand samenwerkt.