‘Ziyech geeft jawoord aan AS Roma en wacht op akkoord’

AS Roma is bezig met de komst van Justin Kluivert, maar dat is mogelijk niet de enige speler die men weghaalt bij Ajax. Calciomercato meldt namelijk dat Hakim Ziyech zijn jawoord heeft gegeven aan de club uit de Serie A.

Sportief directeur Monchi heeft inmiddels een formeel bod op Ziyech uitgebracht, maar het is onduidelijk om wat voor bedragen het gaat. De international van Marokko werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met clubs als Liverpool, Everton, Benfica en Borussia Dortmund.

“Persoonlijk vind ik het tijd om een nieuwe uitdaging te zoeken. Ik ben 25, heb twee jaar meer levenservaring. Alles wat is gebeurd, neem ik mee in mijn broekzak. Ik ben klaar om verder te kijken”, vertelde de linkspoot onlangs nog in een interview met Ajax Life.

Ziyech maakte in de zomer van 2016 voor elf miljoen euro de overstap van FC Twente naar Ajax. Hij tekende voor vijf jaar en maakte in september van dat jaar in de thuiswedstrijd tegen Vitesse zijn debuut. Inmiddels staat de teller op 81 wedstrijden, 19 doelpunten en 37 assists.