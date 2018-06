Neymar blinkt meteen uit: ‘Schep geen al te hoge verwachtingen’

Neymar kan tevreden terugkijken op zijn rentree bij Brazilië. De aanvaller viel zondag bij het begin van de tweede helft in tegen Kroatië (2-0) en nam op geweldige wijze de openingstreffer voor zijn rekening op Anfield. Tite is blij met het optreden van de aanvaller van Paris Saint-Germain, zo vertelt de bondscoach.

Tite wenst echter niet te hard van stapel te lopen: “Laten we nog even wachten op de trainingen... Hij is vandaag in principe boven zijn standaard teruggekeerd, want hij heeft boven verwachting gepresteerd. Hij is nog altijd herstellende”, doelt de oefenmeester op de voetblessure die de ster maandenlang aan de kant hield.

“Maar hij zal nog enkele pieken en dalen kennen voordat hij zijn topniveau weer bereikt. Misschien lukt hem dat pas op de derde of vierde wedstrijd. Schep alsjeblieft nog geen verwachtingen op basis van wat hij vandaag heeft laten zien.” Brazilië oefent nog tegen Oostenrijk en trapt het WK op 17 juni af tegen Zwitserland.