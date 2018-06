Succestrainer slaat aanbieding Real Madrid af

Villarreal wil minder betalen dan dat is afgesproken met AC Milan aangaande Carlos Bacca. De Spanjaarden kunnen de gehuurde aanvaller voor 15,5 miljoen euro overnemen vanwege een afgesproken clausule, maar verlangen een korting. (La Gazzetta dello Sport)

Alisson Becker wacht op Real Madrid. De doelman van AS Roma, die wordt getaxeerd op zestig miljoen euro, is de voornaamste kandidaat bij de Koninklijke om de strijd aan te gaan met Keylor Navas. (Marca)

(The Guardian)

Aaron Opoku heeft de clubs voor het uitkiezen. Het talent van Hamburger SV staat op de radar van Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham United en Everton. (The Guardian)