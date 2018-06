De Gea blundert en houdt Spanje van overwinning af in Villarreal

Twaalf dagen voor de start van het WK is de nationale ploeg van Spanje er niet in geslaagd om Zwitserland van zich af te schudden. De wereldkampioen van 2010 kwam zondagavond op voorsprong in Villarreal, maar in de tweede helft werd het gelijk: 1-1. Spanje speelt op 15 juni in de groepsfase tegen Portugal.

Spanje en Zwitserland troffen elkaar in 2010 voor het laatst en toen was het Alpenland op het WK in Zuid-Afrika met minimaal verschil te sterk voor La Furia Roja. Ditmaal leken de bezoekers géén vuist te kunnen maken, want in de eerste helft was Spanje oppermachtig in Estadio de la Cerámica. Het klasseverschil leidde evenwel tot slechts één doelpunt: Real Sociedad-rechtsback Álvaro Odriozola volleerde een afvallende bal raak en maakte zijn eerste doelpunt in zijn derde interland.

Diego Costa, Andrés Iniesta en David Silva kregen ook mogelijkheden, maar zij faalden in de afwerking. In de tweede helft speelde het Spanje van bondscoach Julen Lopetegui lang niet zo dominant als in het eerste bedrijf en na ruim een uur spelen kwam Zwitserland op gelijke hoogte. David de Gea verkeek zich op een indraaiende voorzet van Stephan Lichtsteiner en daardoor kon Ricardo Rodríguez de rebound over de doellijn werken. Spanje creëerde nog wel de nodige kansen, maar het bleef bij een remise.

Het was overigens een bijzondere vriendschappelijke wedstrijd voor Iniesta, want de 34-jarige middenvelder van Vissel Kobe werd na 55 minuten naar de kant gehaald en speelde zijn laatste minuten op Spaanse bodem. Het publiek gaf de 130-voudig international een staande ovatie toen hij werd afgelost door Saúl Níguez.