Modric wakkert geruchten aan na shirtruil met Neymar: ‘Te esperamos’

Luka Modric heeft de geruchten over een transfer van Neymar naar Real Madrid aangewakkerd. Na de oefenwedstrijd tussen Brazilië en Kroatië (2-0) signeerden de middenvelder en de aanvaller hun shirt voor elkaar in de catacomben. Na het signeren van zijn eigen shirt zei Modric 'te esperamos', ofwel 'we wachten op je', tegen Neymar.

De ster van Paris Saint-Germain wordt al maanden met Real in verband gebracht, ondanks dat hij pas een seizoen in Frankrijk speelt. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi liet al doorschemeren 'tweeduizend procent' zeker te zijn van een langer verblijf van Neymar, maar Modric lijkt te suggereren dat een samenwerking volgend seizoen mogelijk is.

Neymar maakte tegen Kroatië zijn rentree op het voetbalveld na maanden van blessureleed. De Braziliaan stond sinds eind maart aan de kant met een voetblessure. Tegen Kroatië maakte hij in de tweede helft zijn entree, om halverwege het tweede bedrijf op fraaie wijze te scoren. In de blessuretijd bepaalde Roberto Firmino de eindstand.