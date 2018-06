Fred verlaat trainingskamp voor keuring: ‘Ik zou hem ook halen’

Fred staat op het punt om zijn transfer naar Manchester United af te ronden. De 25-jarige middenvelder van Shakhtar Donetsk is naar verluidt zondag na de oefeninterland tegen Kroatië (2-0) doorgereisd naar trainingscomplex Carrington om daar zijn medische keuring af te ronden.

Bondscoach Tite hoopt dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de pupil: “Als zoiets gebeurt (interesse van andere clubs, red.), en het is vrij onvermijdelijk dát het gebeurt, komen zulke spelers bij ons en ons advies is dan om het zo snel mogelijk op te lossen zodat je je zo snel mogelijk kan focussen op de nationale ploeg.”

“Maar als ik clubtrainer was, had ik ook om de komst van Fred gevraagd”, voegt de keuzeheer eraan toe. Fred kwam tegen Kroatië na 82 minuten binnen de lijnen en lijkt na vijf jaar en meer dan honderdvijftig officiële wedstrijden te vertrekken bij Shakhtar.

De achtvoudig A-international van Brazilië werd ook in verband gebracht met onder meer Manchester City, maar vertrekt dus naar de stadsgenoot. De club van manager José Mourinho heeft naar verluidt vijftig miljoen euro over voor Fred, die nog een contract heeft tot medio 2023.