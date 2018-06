Dopingzondaar Guerrero beleeft droomrentree; Peru al 14 duels ongeslagen

Peru stevent in goede vorm af op het WK. Het Zuid-Amerikaanse land verlengde de ongeslagen reeks zondag tot veertien duels, na een 0-3 zege op Saudi-Arabië in Zwitserland. Aanvoerder Paolo Guerrero, van wie deze week bekend werd dat hij toch naar het WK mag ondanks dat er sporen van cocaïne bij hem werden aangetroffen, vierde zijn rentree met een dubbelslag. Het was voor beide landen de voorlaatste oefenwedstrijd voorafgaand aan het WK. Saudi-Arabië oefent vrijdag nog tegen Duitsland; een dag later treedt Peru aan tegen Zweden.

Tijdens het afspelen van het volkslied van Peru liepen de emoties al hoog op: Guerrero zong uit volle borst mee en hield het niet droog. Peru, met Feyenoorder Renato Tapia in de basis, mocht echter niet te lang blijven hangen in de emoties. Saudi-Arabië toonde immers aanvallende intenties en hanteerde een hoog tempo. Ondanks het positieve voetbal stond de oliestaat bij rust met 0-2 achter. Na twintig minuten scoorde Paolo Guerrero met een schitterende volley, nadat meerdere spelers uitgleden, omver werden geschoten of tegen elkaar op botsten.

De 0-2 kwam van Guerrero. Ditmaal was de opmaat fraaier: een stiftbal en een achterwaartse pass stelden de teruggekeerde aanvoerder in staat om van dichtbij te scoren, nadat een schot van Edison Flores door de keeper werd gesmoord. In de tweede helft maakte Guerrero er ook nog 0-3 van. Tapia veroverde de bal op het middenveld en stond daarmee aan de basis van de aanval van de Zuid-Amerikanen. Aan de linkerflank kapte André Carrillo zijn tegenstander uit en bezorgde hij de bal op het hoofd van Guerrero: 0-3.