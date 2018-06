VIDEO - Neymar scoort wonderschoon bij rentree voor Brazilië

Neymar viel zondag bij het begin van de tweede helft in tegen Kroatië en liet na 69 minuten zijn klasse zien. Hij dribbelde de zestien binnen en haalde vernietigend uit. In de slotfase maakte Roberto Firmino er nog 2-0 van op Anfield. De samenvatting van de oefeninterland is hieronder te bekijken.