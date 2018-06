‘Chelsea en Arsenal sluiten aan in de rij voor Cillessen’

De interesse in Jasper Cillessen lijkt toe te nemen. De doelman werd al gelinkt aan Liverpool en volgens SPORT tonen nu ook Chelsea en Arsenal belangstelling voor de keeper van Barcelona en de eerste keus tussen de palen bij het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman.

De 29-jarige Cillessen heeft een gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro in zijn contract staan, maar toch zou Barcelona bij biedingen van 30 tot 35 miljoen bereid zijn om na te denken over een verkoop van de goalie. Cillessen kostte twee jaar geleden immers ‘slechts’ dertien miljoen.

Het is de vraag hoelang Cillessen het geduld nog kan opbrengen om tweede keus te blijven in het Camp Nou: “Ik heb het hier naar mijn zin, maar ik ben wel sportman. Ik wil meer spelen dan de tien wedstrijden tot nu toe dit seizoen. Zo simpel is dat. Dat weten ze bij Barcelona ook”, vertelde hij eind april.