Real verslaat Arsenal in benefietduel na prachtige goal van Raúl

De ‘veteranen’ van Real Madrid hebben de negende editie van de Corazón Classic Match tegen Arsenal zondag in hun voordeel beslist. De Koninklijke won door doelpunten van Raúl González en Gutí met 2-1 en op 8 september spelen de oud-voetballers opnieuw tegen elkaar, maar dan in het Emirates Stadium in Londen.

Het geld dat de wedstrijd opbrengt, wordt door de foundation van Real gebruikt om meer kinderen over de wereld aan het voetballen te krijgen. Real begon met onder anderen Roberto Carlos, Xabi Alonso, Júlio Baptista, Clarence Seedorf, Luís Figo en dus met Raúl en Gutí aan de wedstrijd in het Santiago Bernabéu, terwijl Arsenal aantrad met spelers als Sol Campbell, Emmanuel Petit, Robert Pires en Nicolas Anelka.

The Gunners kregen echter al gauw een tegenvaller te verwerken, want Campbell raakte na vijf minuten geblesseerd en werd vervangen door Pascal Cygan. Kort hierna opende Raúl met een kopbal de score, na een fraaie aanval over meerdere schijven. Via Luís Boa Morte deed Arsenal na zeventien minuten wat terug, maar Gutí zette Real na een combinatie met Júlio Baptista weer op voorsprong. In de tweede helft werd er nog het nodige gecreëerd, maar gescoord werd er niet meer.