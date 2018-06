Bayern twijfelt over Neuer en denkt aan Engelsman

Daniel Wass moet de eerste versterking van Marco Silva bij Everton worden. De middenvelder van Celta de Vigo heeft in Spanje nog een eenjarig contract en is daardoor voor ongeveer zes miljoen euro op te halen. (Liverpool Echo)

Cardiff City hoopt Oumar Niasse over te kunnen nemen van Everton. The Bluebirds willen de aanvaller eerst een jaar huren, met een optie tot koop. (Wales Online)