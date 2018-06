Mourinho scout spits in Innsbruck: ‘Leuk, maar hij was op vakantie’

Marko Arnautovic is volgens diverse Engelse media in beeld bij zowel Everton als Manchester United en werd in de interland tegen Rusland (1-0 winst) bekeken door José Mourinho. De 29-jarige aanvaller denkt echter niet dat de interesse concreet is, zo vertelt de Oostenrijker in een interview met Vivaro News.

“Het is leuk om te horen, maar ik heb niets van mijn broer gehoord. Hij is mijn zaakwaarnemer. Je kunt ernaar blijven vragen, maar dit is mijn antwoord”, aldus de zeventigvoudig international, die ook niet zeker weet of Mourinho per se voor hem kwam kijken. “Hij was op vakantie, dat heeft hij zelf gezegd.”

“Ik heb hem niet gesproken, hij was op vakantie”, aldus Arnautovic, die dit seizoen in de Premier League tot elf doelpunten en zes assists kwam voor West Ham United. Hij kende onder Slaven Bilic een moeilijk begin bij the Hammers, maar na de komst van David Moyes leefde hij op en zo scoorde hij onder meer tegen Chelsea.

Arnautovic heeft bij West Ham nog een contract tot de zomer van 2022 en de leiding is niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek. Volgens bronnen denkt de directie aan een transfersom van omgerekend iets meer dan 57 miljoen euro.