Bendtner en Bjelland vallen af; Dolberg en Jörgensen wel naar WK

Åge Hareide heeft de WK-selectie van Denemarken zondagavond wereldkundig gemaakt. Nadat hij eerder een 27-koppige voorselectie samenstelde, heeft de bondscoach nu vier spelers geschrapt. Nicklas Bendtner, Andreas Bjelland, Mike Jensen en Peter Ankersen hebben de laatste schifting niet overleefd.

De absentie van Bendtner is het meest verrassende nieuws. Deense media gaan ervan uit dat de aanvaller vanwege blessureleed thuisblijft: zondag liep hij een bovenbeenblessure op tijdens het competitieduel tussen zijn club Rosenberg en Brann. Het is onduidelijk hoe lang Bendtner aan de zijlijn moet staan, maar Hareide wilde geen spelers meenemen die niet volledig fit zijn. "Als iemand geblesseerd is wanneer we vertrekken naar Rusland, dan gaat diegene niet mee", liet hij al weten. "Het is nooit goed om een race tegen de klok te voeren. We hebben niet veel tijd."

De blessure van Bendtner heeft er mogelijk toe geleid dat Kasper Dolberg meegaat naar het WK. De plek van de Ajax-aanvaller was onzeker, omdat hij een teleurstellend seizoen heeft gedraaid. Andere Eredivisionisten in de spelersgroep zijn Lasse Schöne (Ajax) en Nicolai Jörgensen (Feyenoord). Voormalig FC Twente-mandekker Bjelland viel dus af. Denemarken is op het WK ingedeeld in Groep C met Peru, Australië en Frankrijk.

De volledige selectie:

Doel: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Bröndby IF), Jonas Lössl (Huddersfield Town).

Verdediging: Simon Kjaer (Sevilla), Mathias 'Zanka' Jörgensen (Huddersfield Town), Andreas Christensen (Chelsea), Jens Stryger Larsen (Udinese), Riza Durmisi (Real Betis), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford FC), Jonas Knudsen (Ipswich Town).

Middenveld: Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), Thomas Delaney (Werder Bremen), William Kvist (FC Kopenhagen), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña).

Aanval: Nicolai Jörgensen (Feyenoord), Andreas Cornelius (Atalanta), Pione Sisto (Celta de Vigo), Viktor Fischer (FC Kopenhagen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Martin Braithwaite (Bordeaux), Kasper Dolberg (Ajax).