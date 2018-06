Koeman kiest voor basisdebutant: ‘Als hij naast ons zit, dan start hij’

Marten de Roon mag zich verheugen op zijn basisdebuut bij het Nederlands elftal. De middenvelder van Atalanta begint maandag in Turijn vanaf de aftrap tegen Italië, zo verklapte bondscoach Ronald Koeman tijdens de persconferentie. Voor De Roon, die al driemaal mocht invallen bij Oranje, komt een droom uit.

De ex-speler van sc Heerenveen zat zondag naast Koeman tijdens de persconferentie. Zoals gebruikelijk waren de eerste vragen van de pers voor de aanschuivende speler, die zelf nog niets van Koeman had gehoord over een basisplek. "Natuurlijk hoop ik dat ik speel. Ik zou het zeker bijzonder vinden; een allereerste basisplek bij Oranje en dat dan uitgerekend in Italië. Ik zou dat als een mooie beloning zien voor de afgelopen jaren", citeerde Voetbal International. "Als ik speel, zal ik zorgen dat ik er klaar voor ben."

Nadat De Roon de perszaal had verlaten, bevestigde Koeman dat hij een basisplaats zou hebben. "De Roon start morgen. Degene die naast ons op de persconferentie zit, is altijd wel iemand die start", stelt de bondscoach, die Italië vrijdagavond met 3-1 zag verliezen van Frankrijk. I Azzurri speelden volgens Koeman 'best goed' en probeerde druk te zetten, zag hij. "Het verschil tussen die twee landen was natuurlijk wel de voorhoede, want die van de Fransen is van dusdanig hoge kwaliteit dat zij het verschil maakten."

Donderdag speelde De Roon slechts negen minuten mee tijdens het vriendschappelijke duel met Slowakije (1-1). Koeman wil zoveel mogelijk spelers een kans geven om zich te laten zien. "Het is duidelijk hoe we willen spelen en hoe we het willen aanpakken. De opstelling voor de wedstrijd tegen Slowakije had ik al wel bepaald voor dit trainingskamp, maar voor Italië nog niet. Je kunt niet in twee wedstrijden 25 spelers een eerlijke kans geven. Maar je wilt wel zoveel mogelijk jongens minuten geven", stelt de keuzeheer. Eerder verklapte Koeman al dat Jasper Cillessen, Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum tegen Italië terugkeren in de basiself.