Umtiti voegt daad bij het woord en verlengt contract bij Barcelona

Samuel Umtiti heeft zijn contract bij Barcelona met twee seizoenen verlengd. De 24-jarige centrale verdediger ligt nu tot de zomer van 2023 vast in het Camp Nou, zo maakt de club uit Catalonië zondagavond via de officiële kanalen bekend.

De in Kameroen geboren Umtiti liet eerder meermaals weten open te staan voor een langer verblijf en de deal is nu dus rond. De linkspoot, die met Frankrijk meegaat naar het WK in Rusland, speelde tot dusverre 83 wedstrijden voor Barcelona en daarin kwam hij tot twee doelpunten. Eerder speelde hij 170 duels voor Olympique Lyon.

Het is onduidelijk of de gelimiteerde transfersom in de arbeidsovereenkomst van Umtiti is veranderd, maar dat bedrag bedroeg in ieder geval zestig miljoen euro. Onder meer Manchester United toonde interesse, maar Umtiti lijkt niet van plan te zijn om te vertrekken en voorzitter Josep Maria Bartomeu liet zich ook ontvallen de stopper niet kwijt te willen.

Bartomeu omschreef Umtiti in een interview met Cadena SER als ‘een belangrijke voetballer’: “Dat weet hij en dat weten de fans. Hij zit in het tweede jaar van zijn contract. Het is onze wens dat hij verlengt, maar vanuit bestuurlijk oogpunt moet het op financieel gebied binnen de perken blijven. Alleen op die manier kunnen we ons beleid en onze financiële structuur handhaven.”