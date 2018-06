Neymar viert rentree na maanden blessureleed met fraaie treffer

Neymar heeft Brazilië zondagmiddag een flinke opsteker bezorgd. De sterspeler maakte in de wedstrijd tegen Kroatië na maanden afwezigheid door een voetblessure in de tweede helft zijn rentree en produceerde 23 minuten later een fraai doelpunt, waarna Roberto Firmino in de blessuretijd de eindstand op 2-0 zette. De kanshebber voor de wereldtitel wint zo na eerdere zeges op Rusland en Duitsland ook zijn derde oefenduel op rij en speelt volgende week zondag nog tegen Oostenrijk voordat het WK echt van start gaat.

Tite trad in de eerste helft aan met een voorhoede bestaande uit Philippe Coutinho, Gabriel Jesus en Willian, maar de sterren van Barcelona, Manchester City en Chelsea slaagden er nauwelijks in om een deuk te maken in de Kroatische verdediging. In een harde eerste helft, waarin Thiago Silva door Andrej Kramaric op zijn knie geraakt werd en Fernandinho Sime Vrsaljko door hoog inkomen een tulband bezorgde, waren de kansen spaarzaam.

Dejan Lovren was in het op Anfield gespeelde duel voor rust het dichtst bij een openingstreffer, maar de verdediger van Liverpool mikte een kopbal uit een corner net naast het doel van Alisson. In de tweede helft maakte Neymar zijn rentree, terwijl Tite ook een beroep deed op onder meer Firmino en Marquinhos. Aan de kant van de Kroaten kwamen Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic en Marko Pjaca in het veld en zij zagen hoe de eerste kans van het tweede bedrijf voor hun ploeg was. Ante Rebic sprong na een kwartier het hoogst bij een voorzet en wist zijn kopbal richting de rechterhoek te sturen, maar zag Alisson met een goede reflex ingrijpen.

De komst van Neymar zorgde wel voor meer ruimte op de Braziliaanse linkerflank en de ster van Paris Saint-Germain profiteerde daar zelf een dikke twintig minuten voor tijd van. De aanvaller sneed met de bal aan de voet het strafschopgebied in, hield drie tegenstanders van zich af en liet Danijel Subasic met een harde knal via de onderkant van de lat kansloos. Daarmee was het nog niet gedaan want de Kroatische doelman moest in de blessuretijd na een geweldige pass van Casemiro ook een fraaie lob van Firmino uit zijn doel vissen.