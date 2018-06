‘Laat ik maar eens eerlijk zijn: bij FC Emmen had ik meer kunnen verdienen’

Zaterdag maakte Jeroen Veldmate bekend dat hij FC Emmen inruilt voor Go Ahead Eagles. Een opvallende stap, aangezien de Drentenaren dit seizoen voor het eerst in de clubhistorie zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. Al snel volgden de geruchten dat de basiskracht bij Emmen voor het geld koos, maar dit is volgens Veldmate niet het geval.

“Mensen mogen er van maken wat ze willen. Maar laat ik dan ook maar eens eerlijk zijn. Bij FC Emmen had ik meer kunnen verdienen”, zegt de 29-jarige verdediger in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Veldmate geeft aan dat hij onder meer koos voor Go Ahead vanwege het gevoel. “De familie van de kant van mijn vader woont nog steeds in Schalkhaar”, legt Veldmate uit.

“Ze zijn ook stuk voor stuk Go Ahead-fans. Mijn opa heeft dertig jaar een seizoenkaart gehad. Als mijn broer Mark of ik tegen Go Ahead moest spelen, kwam er altijd veel familie kijken.” Veldmate vindt Go Ahead al jarenlang een hele mooie club, ondanks de slechte prestaties. De verdediger vertelt dat hij louter twee keuzes had: FC Emmen of Go Ahead.

“Dat waren de enige clubs die concreet waren en ik wilde niet langer wachten. Emmen heeft zijn best gedaan. Daarom zeg ik nu ook dat ik meer zou verdienen als ik bij Emmen was gebleven. Het was echt een heel lastige keuze, al helemaal na de promotie. Het was geweldig om te zien wat er in Rotterdam en Drenthe allemaal gebeurde. Toch neigde mijn gevoel op een gegeven moment meer naar Go Ahead. En dat gevoel is niet meer verdwenen.”