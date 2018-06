‘Raiola en Mendes zijn zo machtig, clubs moeten hen tevreden houden’

Vijf jaar geleden werd Cesare Marchetti een van de jongste zaakwaarnemers ter wereld, maar de Italiaan annex Schot zegt dat zijn werkzaamheden en gage in grote mate verschillen met die van bijvoorbeeld Mino Raiola en Jorge Mendes. “Ik heb bijvoorbeeld geen privéjet, om maar iets te noemen”, aldus de belangenbehartiger in gesprek met Planet Football.

Raiola doet de zaken van onder anderen Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma, Zlatan Ibrahimovic, Justin Kluivert en Matthijs de Ligt, terwijl Jorge Mensen ook veel bekende voetbalfiguren onder zijn hoede heeft, zoals Cristiano Ronaldo, José Mourinho en David de Gea. “Mino Raiola en Jorge Mendes zijn zo machtig, want zij hebben de beste spelers ter wereld”, vertelt Marchetti.

“Clubs moeten hen tevreden houden. Wanneer Mino of Jorge belt, luisteren de technisch directeuren wel. Ook financieel is het anders. Als Mino of Jorge een speler verplaatst, is hun commissie zeven getallen, soms wel acht.” Marchetti zegt dagelijks bezig te zijn met zijn eigen cliënten: “Sommigen zijn meer vrienden, anderen spreek ik een of twee keer per week. Ik heb spelers in Groot-Brittannië, Polen en Scandinavië, dus ik moet zelf veel reizen om de wedstrijden te bekijken.”

“Ik moet bijvoorbeeld op een natte woensdagochtend wedstrijden van de jeugd gaan bekijken in Schotland, terwijl Mino en Jorge hun mensen hebben die de scouting doen. Dit werk is overigens het beste te doen als je clubs goed kent. Ik zeg altijd: vertrouw geen enkele club, totdat je een soort van mandaat hebt en een goede relatie hebt opgebouwd. Woorden betekenen namelijk helemaal niets in de voetballerij.”

“Mijn filosofie is verder: houd je cliëntenlijst klein en vol kwaliteit, zodat het te managen valt. Te veel zaakwaarnemers maken de fout om te veel spelers te nemen, waardoor ze de controle verliezen. Naast onderhandelen regel ik ook sponsordeals en zorg ik voor reistickets. Ik geef ze ook advies over welk huis ze moeten kopen, welke nachtclubs goed zijn, wat de goede vakantiebestemmingen zijn. Je moet naar hun problemen luisteren en ze proberen te helpen, op welke manier dan ook.”