De Boer: ‘Ik denk dat hij eerder klaar is voor een transfer dan Kluivert’

Justin Kluivert lijkt op weg naar de uitgang bij Ajax, maar de kans is aanwezig dat ook een ander groot talent de Johan Cruijff ArenA deze zomer achter zich zal laten. Matthijs de Ligt wordt al geruime tijd in verband gebracht met een aantal grote clubs en Ronald de Boer denkt dat de achttienjarige verdediger eerder toe is aan een nieuwe stap dan zijn aanvallende ploeggenoot.

“Hij heeft het hele seizoen héél constant gespeeld, op een heel hoog niveau. Je merkt aan alles dat hij volwassen is. Ik denk dat hij eerder klaar is voor een transfer dan Justin Kluivert”, legt hij uit in gesprek met Voetbal Inside. De Boer vindt echter dat De Ligt nog niet uitgeleerd is in de Eredivisie: “Ik denk dat nog één jaar bij Ajax heel goed zou zijn.”

“Als ik geld moet zetten op een talent dat het gaat maken, dan is hij het wel. Ik vind De Ligt een heerlijk joch. Hoe hij zich ook uit. Alleen maar lof voor deze jongen”, sluit hij af. De jonge verdediger, die afgelopen seizoen meerdere malen de aanvoerdersband droeg bij Ajax, wordt de afgelopen weken genoemd bij onder meer Barcelona, Manchester City, Tottenham Hotspur, Juventus en Borussia Dortmund.