WK lonkt voor Eredivisionisten: ‘Ik heb grootse plannen met Kasper’

Kasper Dolberg was dit seizoen lange tijd geblesseerd, maar lijkt inmiddels voldoende hersteld om deel te nemen aan het WK in Rusland. De spits van Ajax is opgenomen in de voorlopige WK-selectie van Denemarken en de bondscoach van de Scandinaviërs lijkt door te laten schemeren dat Dolberg de laatste schifting gaat overleven.

Andreas Cornelius en Nicklas Bendtner kampen met blessures, waardoor keuzeheer Age Hareide hoogstwaarschijnlijk voor Dolberg gaat opteren. De aanvaller viel afgelopen zaterdag nog in tijdens het oefenduel met Zweden (0-0). Feyenoorder Nicolai Jörgensen hoeft waarschijnlijk niet te vrezen voor zijn plek. “Kasper is een goede speler met veel potentie”, zegt Hareide tegenover Ekstra Bladet.

“Helaas is hij dit seizoen lang geblesseerd geweest, maar ik heb het gevoel dat hij er nu klaar voor is. Hij is in elk geval weer honderd procent fit. We moeten niet aan alleen dit WK denken, maar ook aan de toekomst van Denemarken. Ik heb grootse plannen met Kasper." Denemarken neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Frankrijk, Peru en Australië.