Guardiola: ‘Ze mogen trots op hem zijn, het is een eer om met hem te werken’

Josep Guardiola was zaterdag de eregast bij de Kevin De Bruyne KDB Cup van KVE Drongen en de trainer van Manchester City zal de verrichtingen van zijn middenvelder op het WK de komende maand op de voet volgen. De Spanjaard geeft aan dat het moment van oogsten voor de Belgen is aangekomen en hoopt dat de Rode Duivels het ver weten te schoppen in Rusland.

“Ze mogen trots zijn op Kevin. Het is een eer om met hem te werken. Ik ben blij dat ik deze periode van mijn leven met hem mag doorbrengen”, vertelt hij in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Dit is een unieke generatie. De hoeveelheid geweldige spelers bij jullie nationale ploeg is groot. Hopelijk kan België het WK goed starten, de eerst wedstrijd wordt de belangrijkste. Als je daar met vertrouwen uitkomt…”

In België wordt er soms aan getwijfeld of De Bruyne en Eden Hazard samen wel goed tot nu recht komen, maar volgens Guardiola moet dit geen problemen opleveren: “Het is simpel. Zulke spelers moet je gewoon op het veld zetten en hun ding laten doen. Ze zijn intelligent genoeg om zonder problemen samen te spelen. Kijk, jongens als Hazard, Vincent Kompany, De Bruyne en Axel Witsel zijn belangrijk bij hun clubs. Nu moeten ze ook een stap vooruitzetten bij de nationale ploeg. Ze moeten wel gelóven dat ze het kunnen.”

Guardiola werd afgelopen seizoen met een straatlengte voorsprong kampioen met the Citizens en ligt nog tot medio 2021 vast in Manchester. De 47-jarige oefenmeester hoopt echter in de toekomst een keer als bondscoach aan de slag te kunnen: “Ik wil ooit nog op een WK of EK staan, ja. Maar de komende jaren blijf ik waar ik ben. Als iemand me daarna wil… Ik ben nog jong. België? Roberto Martínez zit er nog, hé.”