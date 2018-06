Barça verzekert: ‘Hij gaat nergens naartoe, we verwachten grootse dingen’

Ousmane Dembélé besloot zich afgelopen zomer aan te sluiten bij Barcelona. De Fransman, die na moeizame onderhandelingen werd losgeweekt bij Borussia Dortmund, heeft mede vanwege blessureleed niet het gehele seizoen kunnen schitteren. Toch wordt de jongeling in verband gebracht met een transfer, maar Josep Maria Bartomeu verzekert dat Dembélé nergens naartoe gaat.

De voorzitter van de Catalaanse topclub meldt dat het talent ook volgend seizoen te bewonderen zal zijn in het Camp Nou. “Hij gaat nergens naartoe. Hij en Philippe Coutinho zijn grote investeringen van ons”, wordt Bartomeu geciteerd door Sport. “Ze zijn erg belangrijk voor ons project en we verwachten nog veel van die twee spelers.”

“Coutinho is de laatste vier maanden erg actief geweest in de ploeg, maar Dembélé is nog erg jong en tevens zeer getalenteerd. We verwachten grootse dingen van hem. De volgende seizoenen zullen anders zijn. Het is niet makkelijk voor Barcelona te spelen in je eerste jaar, want onze stijl van voetballen is heel anders dan die van andere ploegen.”

Onder meer Paris Saint-Germain en Liverpool zouden geïnteresseerd zijn in de Frans international, maar Bartomeu gaat niet uit van een vertrek. “Sommige spelers zullen deze zomer komen, anderen zullen gaan. Dat is normaal. Maar er heerst geen twijfel, zonder namen te noemen, aangezien sommigen onderhandelen met de club, dat er nieuwe spelers zullen komen.”