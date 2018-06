'Brands strijdt met Valencia en overweegt hereniging met PSV'er'

Hirving Lozano beleefde een zeer goed debuutjaar bij PSV, waardoor de aanvaller al de nodige bekijks heeft getrokken van buitenlandse clubs. Bij een goed WK kan de Mexicaan mogelijk snel vertrekken uit Eindhoven, meldt Mundo Deportivo. De Spaanse krant claimt dat Valencia en Everton, dat sinds kort onder leiding staat van Marcel Brands, azen op Lozano.

De 22-jarige Lozano, die afgelopen seizoen zeventien competitiedoelpunten voor zijn rekening nam, staat nog tot medio 2023 onder contract bij PSV, maar een transfer zou zeer goed mogelijk kunnen zijn. Brands maakte onlangs de overstap van de Nederlandse landskampioen naar Everton en de sportbestuurder zou in de Mexicaans international een versterking zien.

Naast Everton zou ook Valencia Lozano op de korrel hebben. Eerder werd de aanvaller ook al gelinkt aan onder meer Juventus en enkele andere Premier League-clubs. Lozano zelf wil zich eerst concentreren op presteren met Mexico: "Brands heeft me naar PSV gehaald, daar ben ik hem erg dankbaar voor, maar ik ben er niet mee bezig of ik nu een optie voor Everton of Brands ben. Als er mogelijkheden zijn om een transfer te maken, zullen we moeten beslissen wat het beste is voor mijzelf en mijn familie.”